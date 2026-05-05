CON SOLEMNE CEREMONIA CÍVICA ENCABEZA PATTY CHÍO CONMEMORACIÓN DEL 164 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA

El Gobierno Municipal de El Mante, junto a instituciones educativas y autoridades locales, rinde honores a la soberanía nacional y deposita ofrenda floral en el busto de Ignacio Zaragoza.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS – En un acto que reafirmó los valores de identidad y patriotismo, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, conmemoró este día el 164 aniversario de la victoria del Ejército Mexicano sobre las tropas francesas en la histórica Batalla del 5 de mayo.

La ceremonia cívica, que congregó a autoridades municipales, representantes educativos y ciudadanos, sirvió como escenario para recordar la gesta heroica de 1862 en los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

El discurso oficial del evento estuvo a cargo del regidor Luis Gerardo Montes Vega, comisionado en Protección Civil. Durante su intervención, Montes Vega subrayó la vigencia del mensaje de lucha de los héroes de Puebla en la actualidad.

“La unidad y la defensa de nuestra soberanía nacional son los pilares que nos permiten seguir construyendo un país y un municipio fuerte”, destacó el regidor ante los presentes.

El civismo se vio fortalecido por la nutrida asistencia de diversos planteles educativos que dieron realce al evento. Entre las instituciones participantes destacaron:

Nivel Preescolar: CAIC Miguel Alemán, Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez y Jardín de Niños Alborada. Educación Especial: CAM Club Rotario. Nivel Primaria: Dr. Héctor Pérez Martínez, Escuela Adolfo López Mateos, Manuel Gual Vidal y Narciso Mendoza. Nivel Secundaria: Secundaria General No. 1 Manuel Ávila Camacho y Secundaria General No. 2 Jaime Torres Bodet. Nivel Medio Superior y Superior: CBTis 15, Instituto Tecnológico Superior de El Mante y el Colegio Nuevo Santander.

Mención especial recibió la banda de guerra y escolta del CBTis 15, cuya participación fue fundamental para marcar la solemnidad de los honores a los símbolos patrios, fomentando el respeto y el orgullo nacional entre los asistentes.

Como parte fundamental del protocolo, las autoridades realizaron el depósito de una ofrenda floral en el busto del General Ignacio Zaragoza. Este acto de respeto coincidió significativamente con el 117 aniversario de la Gran Logia de Libres y Aceptados de Tamaulipas, vinculando la memoria del estratega de la batalla con el legado de quienes han defendido las instituciones y la libertad de la nación a través de la historia.

Con esta jornada, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso con el fomento de la cultura cívica y el reconocimiento de los episodios que definieron la identidad de México.