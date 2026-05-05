FRANK DE LEÓN ENCABEZA EL LXXXIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL EJIDO CINCO DE MAYO

En el marco de las festividades nacionales por la Batalla de Puebla, el alcalde de Gómez Farías celebró junto a los habitantes la historia, el trabajo y la solidaridad que dan vida a esta emblemática comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – El municipio de Gómez Farías se vistió de gala este martes para conmemorar una doble fecha de gran relevancia histórica y social: el aniversario de la Batalla de Puebla y, de manera especial, el LXXXIX Aniversario de la Fundación del Ejido Cinco de Mayo.

La ceremonia fue presidida por el alcalde Frank de León, quien, acompañado por miembros del Cabildo y autoridades locales, se integró a los festejos de una comunidad que destaca por su arraigo y su contribución al desarrollo de la región. Durante el evento, se recordó el legado de quienes hace 89 años cimentaron las bases de esta localidad, transformándola en un pilar de la zona rural del municipio.

“Estamos celebrando la historia y el presente de esta gran comunidad. El Ejido Cinco de Mayo es ejemplo de gente trabajadora y solidaria; hombres y mujeres que día con día fortalecen a nuestro municipio”, expresó el edil durante su intervención.

El alcalde aprovechó el encuentro para extender una calurosa felicitación a todas las familias ejidatarias, reafirmando el compromiso de su administración por seguir impulsando obras y acciones que mejoren la calidad de vida en la zona.

La jornada no solo sirvió para rendir honores a los héroes nacionales del 5 de mayo de 1862, sino también para estrechar los lazos entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, en una celebración que resalta la identidad y el orgullo de ser parte de Gómez Farías.