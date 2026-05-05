DESTACA ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ AVANCES EN OBRA, DEPORTE Y GESTIÓN SOCIAL EN LA “MAÑANERA” 239

El alcalde de Altamira informó sobre la próxima colocación de la estatua de Cuco Sánchez en la CDMX, el fortalecimiento de la estructura municipal y resultados sobresalientes en evaluaciones nacionales.

ALFREDO GARCIA BECERRA

ALTAMIRA, TAM.- Durante la edición número 239 de su conferencia matutina, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, presentó un balance integral de las acciones realizadas por el Gobierno Municipal y el Sistema DIF, destacando logros en infraestructura, atención ciudadana y el posicionamiento del municipio a nivel nacional.

El alcalde celebró que, de acuerdo con la encuestadora Massive Caller, Altamira se mantiene en el top 10 nacional de alcaldes mejor evaluados y ocupa el primer lugar en Tamaulipas con una aprobación del 72.3%. Como resultado de este desempeño, anunció que la Coordinación de Comunicación Social será elevada a rango de Dirección, reconociendo la eficiencia en la difusión de las acciones gubernamentales.

Con la presencia de la maestra Alina Sánchez de la Vega, hija del cantautor Cuco Sánchez, el edil confirmó que los trámites para la instalación de una estatua del artista en el Paseo de las Luminarias de Garibaldi, Ciudad de México, avanzan favorablemente. “En unos meses estaremos inaugurando este homenaje que pone en alto el nombre de nuestra tierra”, afirmó Martínez Manríquez.

En el ámbito social, el munícipe destacó la labor del DIF Altamira, encabezado por la C.P. Rossy Luque de Martínez, señalando que se han otorgado más de 829 mil consultas médicas gratuitas y se mantiene un respaldo constante a la escuela “Camino de Luz”. Asimismo, se hizo entrega de una Biblia en sistema braille por parte de la Sociedad Bíblica de México, reforzando las políticas de inclusión.

En materia de infraestructura, se reportaron avances significativos en el Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA) y en el nuevo Pabellón Altamira. En cuanto a la agenda ambiental, se resaltó que el municipio lidera el registro de nidos y huevos de tortuga lora, con 812 nidos contabilizados.

Finalmente, el alcalde extendió una invitación a la ciudadanía para las próximas festividades, incluyendo el espectáculo de Jaime Varela el 9 de mayo en la Plaza Constitución, y ratificó su compromiso con el deporte, reconociendo el talento de los jóvenes basquetbolistas, gimnastas y futbolistas locales que han puesto a Altamira en los primeros planos regionales y nacionales.