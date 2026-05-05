ENCABEZA MARIELA LÓPEZ JORNADA DE ATENCIÓN DIRECTA EN “MARTES CIUDADANO”

La alcaldesa de Xicoténcatl reafirma su compromiso de puertas abiertas al escuchar y dar seguimiento puntual a las solicitudes de las y los habitantes del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

XICOTÉNCATL, TAM.- Con el objetivo de mantener un gobierno cercano y de puertas abiertas, la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, encabezó este martes una nueva jornada del programa “Martes Ciudadano”, brindando atención personalizada a los habitantes de esta localidad.

Desde temprana hora, la alcaldesa recibió a ciudadanos de diversos sectores, quienes acudieron para plantear inquietudes y necesidades de sus comunidades. Durante la actividad, López Sosa escuchó de primera mano cada una de las peticiones, instruyendo a su equipo de trabajo para dar un seguimiento puntual y eficiente a cada caso.

Este ejercicio democrático busca no solo agilizar la resolución de problemáticas locales, sino también acercar los servicios públicos a la población en un espacio de diálogo accesible y directo. Con estas acciones, la administración municipal de Xicoténcatl fortalece el vínculo con la ciudadanía, priorizando el bienestar social y la atención humana como ejes centrales de su gestión.