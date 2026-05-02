CON GRAN ÉXITO CONCLUYE FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE EN XICOTÉNCATL

Dentro del marco de las festividades del Día de la Niña y el Niño, llevamos a cabo con gran éxito, por segunda ocasión, una espectacular función de lucha libre de primera calidad en la plaza principal, donde vivimos una tarde llena de emoción, alegría y convivencia familiar.

Me dio mucho gusto ver a tantas familias reunidas, disfrutando de este evento pensado especialmente para nuestras niñas y niños, promoviendo la unión y el sano esparcimiento en nuestro municipio.

Asimismo, realizamos una rifa de regalos donde entregamos bicicletas, patines, balones, muñecas Barbie y máscaras; y también compartimos nieves gratis para todas las niñas y niños, haciendo de esta celebración un momento aún más especial.

Seguiremos impulsando actividades que promuevan la convivencia y mantengan viva la alegría en cada rincón de Xicoténcatl.