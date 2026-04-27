FORTALECE SECTOR SALUD ACCIONES DURANTE LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la Semana Nacional de Vacunación, que se lleva a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, el Sector Salud intensifica las acciones para fortalecer el Programa Universal de Vacunación, con el objetivo de recuperar esquemas, incrementar coberturas y sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacunación oportuna.

Durante esta jornada, se tiene como meta la aplicación de más de 48 mil dosis de vacunas en todo el estado, dirigidas a recién nacidos, niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y población en general, conforme al esquema nacional de vacunación.

La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos destacó que, como parte de esta campaña, se incorpora una nueva vacuna dirigida a mujeres embarazadas: la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la cual protege a los recién nacidos contra infecciones respiratorias graves como bronquiolitis y neumonía.

Esta vacuna, debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 de gestación, permitiendo que la madre genere anticuerpos que serán trasmitidos al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida, especialmente ante enfermedades que pueden derivar en hospitalización.

Asimismo, se continuará con la aplicación de la vacuna Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina), la cual sigue siendo fundamental durante el embarazo.

El Virus Sincitial Respiratorio representa un riesgo importante para menores de un año y hasta los dos años de edad, ya que puede provocar infecciones respiratorias severas, particularmente durante la temporada invernal, por ello la incorporación de este biológico representa un avance significativo en la protección de la salud infantil desde la etapa gestacional.

“Durante la Semana Nacional de Vacunación se aplican vacunas para toda la familia, por lo que invitamos a la población a revisar su cartilla, acudir a los módulos de vacunación y solicitar información”, expresó Hernández Campos.

Las autoridades de salud exhortan a la ciudadanía a acudir a su unidad médica más cercana, ya sea en el IMSS, ISSSTE o Centros de Salud, para completar sus esquemas y aprovechar esta jornada de vacunación intensiva.