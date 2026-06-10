ALTAMIRA HACE HISTORIA: RECIBE GALARDÓN EN MADRID, ESPAÑA, POR EL SANEAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHAMPAYÁN

El municipio fue distinguido con el Premio Escobas 2026 por el exitoso proyecto de rescate y saneamiento de la Laguna de Champayán, consolidándose como referente internacional en sustentabilidad y gestión ambiental

Altamira, Tamps.- 10 Junio 2026.- Como un reconocimiento internacional a las políticas públicas sustentables y de alto impacto ecológico impulsadas por el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, el municipio recibió el prestigiado galardón de la XX edición de los Premios Escobas 2026, una de las distinciones más importantes en materia de sostenibilidad, limpieza urbana e innovación ambiental.

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Sur de IFEMA, en Madrid, España, donde acudieron en representación del Gobierno Municipal la secretaria de Bienestar Social, Lic. Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, y la secretaria de Economía, Mtra. Claudia Fernández Pecero, quienes recibieron la distinción otorgada a Altamira por su destacado proyecto de rescate y saneamiento de la Laguna de Champayán.

Se destacó esta labor como una obra hídrica y ambiental sin precedentes que marcó un antes y un después en la transformación ecológica de la ciudad. El saneamiento integral de la Laguna de Champayán constituyó uno de los ejes estratégicos de la primera administración del alcalde Armando Martínez Manríquez y hoy es reconocido a nivel internacional como un modelo exitoso de recuperación ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Los Premios Escobas reconocen proyectos sobresalientes por su excelencia técnica, innovación, optimización de recursos, gestión de residuos, limpieza urbana y acciones de concienciación social que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y la sostenibilidad de las ciudades.

Durante la ceremonia, los representantes del Gobierno Municipal de Altamira expresaron su agradecimiento por las facilidades brindadas y el respaldo protocolario recibido por parte de Jorge Sánchez Cataño, encargado de Cooperación Internacional de la Embajada de México en España; Juan David Moneo Vara, director de TECMA; Alfonso Baragaño Álvarez, presidente de ANEPNA, y Rafael Apraiz Egaña, presidente de ATEGRUS.

Con este histórico reconocimiento internacional, la administración que encabeza el Dr. Armando Martínez Manríquez refrenda su compromiso de continuar impulsando proyectos de desarrollo sostenible, fortaleciendo la protección del medio ambiente y posicionando a Altamira como un Polo de Bienestar, crecimiento económico responsable y sustentabilidad con reconocimiento mundial.