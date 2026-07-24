IMPULSA ARMANDO MARTÍNEZ PROYECTOS PARA UN ALTAMIRA MÁS SUSTENTABLE

*El alcalde encabezó un recorrido por la Planta de Pirólisis de Plásticos de Altamira junto a autoridades federales, estatales y representantes del sector industrial

ALTAMIRA, TAM., 24 Julio 2024.- Como parte de las acciones para consolidar a Altamira como un municipio líder en desarrollo sostenible e innovación industrial, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez sostuvo una reunión de trabajo con autoridades federales, estatales y representantes de la iniciativa privada para fortalecer proyectos enfocados en el manejo sustentable de los residuos y la economía circular.

En el encuentro participaron el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Ing. Walter Julián Ángel Jiménez; el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de México, Dr. José Luis Samaniego Leyva; el director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la SEMARNAT, Dr. Germán Ruíz Méndez; la gerente de Planificación Hídrica, Lic. Mayela Godínez Alarcón; la representante de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA, Lic. Karen Aguilar Cruz; la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Dra. Elizabeth Mar Juárez; así como el director general del Grupo Industrial Águila, Ing. Juan Ruperto Rodríguez Zárate.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por la Planta de Pirólisis de Plásticos de Altamira, donde conocieron de primera mano la tecnología que permite transformar residuos plásticos en recursos energéticos mediante un innovador proceso termoquímico, contribuyendo al aprovechamiento responsable de los desechos y a la reducción del impacto ambiental.

Durante la visita se destacó que este tipo de proyectos representan un paso importante hacia la consolidación de un modelo de economía circular, al convertir residuos en insumos de valor energético y promover procesos industriales más eficientes y sostenibles.

“En Altamira seguimos impulsando proyectos que fomentan la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo responsable, consolidándonos como un referente en materia energética e industrial”, expresó el presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal, así como con la iniciativa privada y organismos especializados, para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar de las familias altamirenses.