RECONOCE PATTY CHÍO RESPALDO ALIMENTARIO DEL GOBERNADOR

* Al iniciar el reparto de 10,980 paquetes alimentarios del Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar, la alcaldesa Patty Chío refrendó en la colonia Las Brisas el compromiso de seguir trabajando en equipo por la nutrición de las familias de las zonas urbana, cañera y temporalera.

La Presidenta Municipal Patty reconoció el valioso respaldo alimentario que el Gobernador Américo Villarreal otorga a casi 11 mil familias mantenses que reciben paquetes alimentarios a través de la Secretaría de Bienestar Social.

Al participar en el inicio de la distribución de 10,980 paquetes alimentarios del programa “Alimentando tu Bienestar”, la alcaldesa dijo que el Gobierno del Estado mantiene firme el compromiso con la nutrición y la economía de los mantenses.

Este esquema de apoyo abarca de manera integral a las familias de la zona urbana, la zona cañera y la zona temporalera de El Mante, asegurando que el beneficio llegue a cada rincón del municipio.

Durante la jornada en la colonia Las Brisas, la presidenta municipal Patty Chío expresó su reconocimiento al gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, y a su esposa, la Dra. María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas. Asimismo, agradeció de manera especial a la Dra. Silvia Casas González, Secretaria de Bienestar Social en el Estado, y al MVZ Pedro Antonio Salazar Hernández, y gestores de Bienestar y Gestores Sociales por articular estos esfuerzos con una profunda visión humanista y de justicia social.

Finalmente, la alcaldesa reiteró ante las madres de familia y adultos mayores presentes que estos apoyos representan el compromiso constante de los gobiernos estatal y municipal por respaldar su economía diaria.

Aseguró que la administración continuará trabajando en cercanía con la ciudadanía, reafirmando que las familias mantenses no están solas en la búsqueda de un mejor bienestar.