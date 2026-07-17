CON BECAS PANNARTI PROTEGE GOBIERNO A INFANCIAS

* Niñas, niños y adolescentes de El Mante reciben estímulo económico del DIF Tamaulipas para su permanencia en escuelas y alejarlos del trabajo infantil.

Con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo integral de la niñez y juventud, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF El Mante entregaron las Becas PANNARTI a niñas, niños y adolescentes, gracias al respaldo del Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal.

En representación de la presidenta municipal, Patty Chío, la directora del Sistema DIF Erika Torres Velazquez reconoció y agradeció a la Dra. María de Villarreal por hacer posible este programa que brinda nuevas oportunidades a menores en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su permanencia en la escuela y su proyecto de vida alejándoles del trabajo infantil.

“Las Becas PANNARTI representan un importante apoyo para que los menores continúen con sus estudios, desarrollen sus capacidades y construyan un mejor futuro, acompañados por sus familias y las instituciones que trabajan por su bienestar” dijo.

A través del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil el Sistema DIF busca erradicar la explotación infantil becando a los menores para su permanencia en la escuela, apoyos que son posibles gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos humanistas federal, estatal y municipal que mantienen como prioridad el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.