BENEFICIA ROSSY LUQUE A COMUNIDAD VULNERABLE

*La presidenta del Sistema DIF Altamira encabezó la entrega de sillas de ruedas, andadores y aparatos funcionales, resultado del trabajo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno

Altamira, Tamps.; 15 de Julio del 2026. – Reafirmando el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó la entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad, problemas de movilidad y pacientes con enfermedades degenerativas.

La entrega se llevó a cabo en el salón SUTRA, donde fueron beneficiadas 115 personas mediante la distribución de 50 sillas de ruedas todo terreno, donadas por la empresa Indelpro; 44 aparatos funcionales aportados por las damas voluntarias del Sistema DIF Altamira; y 21 andadores entregados por este organismo asistencial.

Durante su mensaje, Rossy Luque de Martínez expresó su agradecimiento a la empresa Indelpro y a las damas voluntarias por sumar esfuerzos con el Sistema DIF Altamira para transformar la vida de quienes más lo necesitan, destacando que la solidaridad y el trabajo en equipo permiten generar mayores oportunidades de bienestar para las familias altamirenses.

Asimismo, señaló que cada uno de estos apoyos representa mucho más que un beneficio material, pues brinda mayor autonomía, seguridad y esperanza a las personas beneficiadas, permitiéndoles mejorar su movilidad y desarrollar sus actividades cotidianas con una mejor calidad de vida.

«Cuando sociedad, iniciativa privada y gobierno trabajan unidos, es posible llegar a más personas y brindar apoyos que verdaderamente transforman vidas”, expresó.

En el evento estuvieron presentes representantes de la empresa Indelpro, funcionarios del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Altamira, quienes refrendaron su compromiso de continuar sumando voluntades para impulsar programas y acciones que promuevan la inclusión, la asistencia social y el bienestar de las familias del municipio.