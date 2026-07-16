LIDERA LA UAT ALIANZA CIENTÍFICA INTERNACIONAL EN LA RED IBEROAMERICANA RIDIECOT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa consolidando su proyección global y su firme compromiso con la excelencia científica al formar parte activa de la Red Iberoamericana de Investigación para el Desarrollo Integral de Ecosistemas de Innovación en las Organizaciones y el Territorio (RIDIECOT).

Este consorcio internacional representa la primera red internacional reconocida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), en la que participa la UAT con reconocidas instituciones de educación superior de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Panamá, Paraguay y Perú.

La integración de la UAT a este espacio de colaboración internacional responde a las políticas impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, que priorizan el fortalecimiento de la investigación científica con pertinencia social y la vinculación con redes globales de excelencia, elevando la calidad académica y el desarrollo regional sostenible.

Como resultado de esta sólida colaboración, la UAT participa de manera directa a través del Cuerpo Académico “Bienestar Económico y Social”, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS). Desde este espacio, la máxima casa de estudios lidera y coordina los trabajos de planeación y vinculación científica, en estrecha sinergia con investigadores de las diversas universidades iberoamericanas que integran la red.

Esta sinergia ya se traduce en proyectos concretos que abordan temas de gobernanza, análisis socioeconómico, desarrollo de PYMES locales e inclusión tecnológica con impacto directo en el bienestar de las comunidades y el territorio.

Con el propósito de difundir los resultados y estrechar los lazos institucionales, la red ha habilitado su sitio web oficial en la plataforma de la AUIP, el cual ya se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica https://ridiecot.redes-auip.org/.

Aunado a esto, se invita a los investigadores de la UAT a participar en la convocatoria del Programa de Apoyo para Redes de Investigación, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio, con información disponible en el portal oficial de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, mediante el acceso al sitio https://www.auip.org/es/redes-de-investigacion/programa-de-apoyo de este organismo.