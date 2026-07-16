HISTÓRICA INVERSIÓN EN GÓMEZ FARÍAS: FRANK DE LEÓN PONE EN MARCHA SISTEMA DE PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA

La obra, ubicada en el Ejido Ojo de Agua, generará un importante ahorro económico para las familias de la comunidad, quienes podrán destinar estos recursos a otras mejoras locales.

Alfredo García Becerra

GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS. — Con el firme compromiso de seguir transformando el municipio a través de obras sustentables y de alto impacto social, el presidente municipal, Frank de León, puso en marcha un moderno sistema de paneles solares en el Ejido Ojo de Agua, ubicado cerca de la cabecera municipal.

Esta importante obra tecnológica consiste en la instalación de 28 paneles solares diseñados para abastecer de energía limpia al sistema de bombeo de agua potable de la localidad. El principal objetivo de esta iniciativa es reducir drásticamente los altos costos de facturación de energía eléctrica, aliviando la carga financiera de las familias usuarias.

Energía limpia y ahorro para la comunidad

Con la transición a la energía solar, el comité de agua y los habitantes de la comunidad dejarán de destinar grandes sumas de dinero al pago de electricidad. Este ahorro directo permitirá que los recursos económicos se queden en el ejido y puedan ser invertidos en futuros proyectos de mejoramiento comunitario, tales como infraestructura, alumbrado o espacios públicos.

Durante el evento de inauguración, las familias beneficiadas expresaron su profundo agradecimiento al alcalde, destacando que el acceso al agua ahora será más eficiente, económico y amigable con el medio ambiente.

“Me siento feliz y contento por hacer una obra más por amor al municipio, para beneficiar a la ciudadanía, por ser una obligación. Por eso nos pusieron a trabajar como presidente municipal, porque Frank no es de hoy, sino de siempre”, externó el edil a través de sus redes sociales, reafirmando su vocación de servicio y cercanía con la gente.

Con estas acciones, la administración de Frank de León continúa maximizando los recursos públicos y demostrando que la innovación y el compromiso social van de la mano para mejorar la calidad de vida en Gómez Farías.