CONTINUARÁ GOBIERNO DE ALTAMIRA MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO

Alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez supervisa la infraestructura urbana del primer cuadro de la ciudad y anuncia la remodelación y ampliación de banquetas

Altamira, Tamps.; 16 de Julio del 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la imagen urbana y brindar mayor seguridad y comodidad a peatones, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, realizó un recorrido por las calles del centro de la ciudad para supervisar las condiciones de la infraestructura urbana y anunciar la continuidad del programa de mejoramiento de banquetas.

Durante la visita, el alcalde explicó que el Gobierno Municipal llevará a cabo trabajos de nivelación, remodelación y ampliación de banquetas en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, accesibles y funcionales para la población.

Las obras contemplan la intervención de las banquetas ubicadas en las calles Tamaulipas, Morelos, Hidalgo, Mina, Allende, Iturbide y Quintero, acciones que contribuirán a modernizar la infraestructura urbana y mejorar la movilidad peatonal.

Armando Martínez destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por transformar el centro de Altamira, impulsando obras que eleven la calidad de vida de las familias y fortalezcan la imagen de una ciudad moderna, ordenada e incluyente.

Con este proyecto, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de continuar realizando obras de infraestructura que respondan a las necesidades de la ciudadanía y consoliden el desarrollo del municipio.