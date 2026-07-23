CONTINÚA DIF EL MANTE ENTREGANDO DOTACIONES DE VERANO ESTATALES

*Gobierno de Patty Chío reafirma el compromiso de fortalecer la nutrición y el bienestar de la niñez mantense, trabajando siempre de corazón por las familias.

El Sistema DIF El Mante, en coordinación con el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Patty Chío, continua visitando escuelas que por vacaciones son abiertas momentaneamente para que los alumnos reciban su Dotación de Verano, de los Desayunos Escolares.

En la Escuela Primaria “Alberto Villasana Ortiz” del poblado El Limón, se entregaron los insumos contribuyendo a que las y los estudiantes continúen recibiendo un apoyo alimentario durante el periodo vacacional.

“Es una dotación doble de insumos de la canasta básica que la Dra. María de Villarreal envía para que cada niño y niña que se alimenta con los desayunos escolares del Sistema DIF Tamaulipas reciban sus alimentos en casa” dijo la directora del DIF El Mante Erika Torres Velázquez.

Agradeció a directores por abrir las escuelas para que el apoyo sea entregado por los comités de desayunos escolares dentro de los desayunadores escolares, reafirmando el compromiso de fortalecer la nutrición y el bienestar de la niñez mantense, trabajando siempre de corazón por las familias.