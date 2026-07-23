RECONOCE ONU COMPROMISO DE ALTAMIRA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

*La organización publicó en su portal oficial el Primer Informe Local Voluntario de Altamira, documento que muestra los avances y compromisos del municipio con la Agenda 2030.

El Gobierno Municipal de Altamira continúa consolidándose como un referente en materia de desarrollo sostenible, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicara en su portal oficial el Primer Informe Local Voluntario de Altamira, documento que refleja los avances, estrategias y compromisos del municipio para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, destacó que este reconocimiento internacional es resultado del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para construir un municipio con mayor bienestar, inclusión y crecimiento sustentable.

“Quiero compartirles que la ONU publicó en su portal oficial el Primer Informe Local Voluntario de Altamira. Este reconocimiento refleja el trabajo realizado para impulsar la justicia social, fortalecer la infraestructura, proteger nuestro patrimonio hídrico y consolidar a Altamira como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar”, expresó el presidente municipal.

El Informe Local Voluntario presenta las acciones emprendidas por el Gobierno de Altamira en favor del desarrollo integral del municipio, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, fortalecer la infraestructura urbana, proteger el medio ambiente y promover un crecimiento económico ordenado y sostenible.

Con esta publicación, Altamira se posiciona entre los municipios que contribuyen activamente a la implementación de la Agenda 2030, reafirmando su compromiso de impulsar un desarrollo con visión de futuro, responsabilidad social y sustentabilidad en beneficio de las presentes y futuras generaciones.