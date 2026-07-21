PROYECTA LA UAT ABRIR MÁS DE 20 LICENCIATURAS EN LÍNEA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En un impulso sin precedentes a la expansión de su oferta educativa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) proyecta la creación de más de 20 nuevos programas de licenciatura en la modalidad virtual. El objetivo central es que cada una de las 27 facultades, unidades académicas y escuelas ofrezca al menos una carrera a distancia, afirmó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En entrevista con medios informativos, el rector de la UAT destacó que la educación virtual es una alternativa clave para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la educación superior.

Indicó que este modelo permite atender a estudiantes que, por distintas razones, ya sea de distancia, trabajo o familia, no pueden acudir a un campus universitario, además de llegar a otros sectores de la población que desean continuar con su formación profesional.

Por otro lado, destacó que la UAT inició este año un programa de educación media superior en línea dirigido a personas mayores de 18 años, que además ofrece a sus alumnos un modelo orientado a una ruta profesional.

En ese sentido, explicó que el plan de estudios se completa en seis cuatrimestres (dos años), y que, al terminar la preparatoria, los alumnos obtienen su certificado y reciben la opción de ingresar inmediatamente a una licenciatura en línea dentro de la UAT.

Destacó también que la Universidad reportó un crecimiento del 5.5% en la matrícula de nivel medio superior, incorporando entre mil y mil 500 estudiantes anuales mediante la apertura de nuevos planteles, entre estos el de Nuevo Laredo y la Prepa en Línea, además de consolidar para este próximo semestre la apertura de la Prepa UAT Tampico.

Dámaso Anaya puntualizó los esfuerzos que está realizando la Universidad para vincular a sus egresados directamente con el mercado de trabajo.

Por ello, indicó que la institución refuerza alianzas estratégicas con dependencias clave, como la Secretaría de Desarrollo Económico, para la apertura de plazas laborales; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Órgano de Administración Judicial, para egresados de Derecho y Contaduría Pública, la Administración Portuaria Integral (API) de Altamira, mediante convenios para perfiles administrativos, así como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) que ha abierto puestos laborales para egresados en Nuevo Laredo.

Por último, señaló que el incremento sostenido de la matrícula plantea nuevos retos operativos. Por ello, la máxima casa de estudios trabaja en el mantenimiento y modernización de sus instalaciones, implementando un programa de construcción de nuevas aulas e infraestructura sanitaria para garantizar la calidad educativa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/