TRABAJA PATTY CHÍO POR LA SALUD DE LAS FAMILIAS MANTENSES

* Junto al Distrito de Salud pone en marcha la fase de fumigación contra el dengue, zika y chikungunya; llama a la población a colaborar con las autoridades para mantener limpios sus patios y así evitar los criaderos larvarios

En un refuerzo a lo que como municipio se viene realizando, con el objetivo de proteger la salud y la tranquilidad de las familias mantenses, la alcaldesa Patty Chío dio el banderazo de salida a las acciones de fumigación y prevención contra el Dengue, Zika y Chikungunya.

Esta importante jornada se realiza en estrecha colaboración entre el Gobierno Municipal de El Mante y el Distrito de Salud VI, encabezado por el Dr. Juan Genaro Rodríguez Mar, uniendo recursos y personal capacitado para salvaguardar el bienestar de la población. Alineando acciones con la protección que brinda a los tamaulipecos el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó el valioso trabajo de los brigadistas del sector salud, quienes recorrerán de manera intensiva las distintas colonias y comunidades para frenar la proliferación del mosquito transmisor.

Patty Chío enfatizó que la prevención es la herramienta más eficaz de la medicina pública, por lo que reafirmó el compromiso de su administración para sostener acciones firmes y coordinadas que garanticen entornos más seguros e higiénicos para todos.

“Para que esto funcione tenemos que hacer equipo sociedad y gobierno, porque todos tenemos una responsabilidad ” dijo.

La alcaldesa hizo un llamado directo a la ciudadanía a unirse a esta estrategia abriendo las puertas de sus hogares al personal acreditado de salud, además de mantener limpios sus patios y predios, y eliminar cualquier recipiente que pueda convertirse en un criadero.

Señaló que combatir estas enfermedades es un trabajo en equipo entre autoridades y sociedad, recordando que el esfuerzo conjunto es la clave para lograr un municipio más protegido y saludable.