MÁS FAMILIAS DE OCAMPO RECIBEN APOYO PARA MEJORAR SUS VIVIENDAS

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la entrega de material del Programa de Apoyo a la Vivienda, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias y mejorar las condiciones de sus hogares.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– Como parte de las acciones encaminadas a elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Ocampo realizó la entrega de material correspondiente al Programa de Apoyo a la Vivienda, beneficiando a familias del municipio con insumos para mejorar sus hogares.

El presidente municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó la entrega de los apoyos y destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de su administración de continuar impulsando programas que respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan a brindar mejores condiciones de vida.

Durante el evento, el alcalde reiteró que el trabajo cercano con la población seguirá siendo una prioridad, promoviendo acciones que generen bienestar y fortalezcan el patrimonio de las familias ocampenses.

“Seguimos construyendo un mejor Ocampo, más cerca de nuestra gente”, expresó Melchor Budarth Báez al refrendar el compromiso de su gobierno de mantener programas de apoyo social que impacten de manera positiva en los hogares del municipio.

Cuarto Poder de Tamaulipas/