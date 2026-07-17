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FORTALECE GOBIERNO DE OCAMPO OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL CON ENTREGA DE EQUIPO Y MOBILIARIO

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  • La administración municipal dotó de equipamiento a la Dirección de Desarrollo Rural como parte del proceso de registro del Rastro Municipal ante autoridades federales y estatales, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al sector rural.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer los servicios destinados al sector rural, el Gobierno Municipal de Ocampo realizó la entrega de equipo y mobiliario a la Dirección de Desarrollo Rural, con el propósito de reforzar la operación del Rastro Municipal.

La entrega del equipamiento permitirá optimizar las condiciones de funcionamiento de estas instalaciones y avanzar en el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de registro del Rastro Municipal ante las autoridades federales y estatales.

Con esta acción, la administración municipal reafirma su compromiso de impulsar servicios más eficientes, seguros y de mayor calidad, en beneficio de los productores y de la población que hace uso de este importante servicio.

El Gobierno de Ocampo destacó que continuará promoviendo acciones que fortalezcan la infraestructura y los procesos del sector agropecuario, contribuyendo al desarrollo rural y al bienestar de las familias ocampenses.

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