OFRECE GÓMEZ FARÍAS, NATURALEZA, GASTRONOMÍA Y AMBIENTE FAMILIAR

-Se pueden disfrutar aguas cristalinas, senderos, zonas para acampar y recorridos guiados que permiten admirar la biodiversidad de la región

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas.-Con la llegada de las vacaciones de verano, Gómez Farías se consolida como uno de los destinos ecoturísticos más atractivos de Tamaulipas, con su exuberante riqueza natural, la variedad de actividades al aire libre, una deliciosa gastronomía local y su proximidad a la Reserva de la Biósfera El Cielo, uno de los tesoros ambientales más importantes de México, lo convierten en una opción ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas señaló que Gómez Farías cuenta con lugares como La Bocatoma, donde hay un ambiente familiar y actividades para todas las edades, llenas de aventura y naturaleza.

“Las y los visitantes pueden disfrutar de ríos de aguas cristalinas, senderos naturales, zonas para acampar y recorridos guiados que permiten admirar la biodiversidad de la región”, explicó.

Entre las actividades más populares destacan el senderismo, la observación de aves, paseos a caballo, ciclismo de montaña, kayak, tirolesa y recorridos en moto acuática, ideales para quienes buscan una experiencia de aventura en contacto con la naturaleza.

El ejido San José se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos de la región, atrayendo a visitantes locales, nacionales e internacionales, rodeado de abundante vegetación, ofrece atractivos espacios recreativos, así como una variada oferta de hospedaje que incluye cabañas rústicas, hoteles confortables y áreas para acampar.

“Este crecimiento turístico se ha sido posible gracias a la notable mejora en los indicadores de seguridad, resultado del trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya para brindar tranquilidad tanto a las familias locales como a quienes visitan el lugar”, indicó .

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Gómez Farías, los visitantes pueden degustar platillos preparados con productos regionales, entre ellos: filetes de pescado, acamayas, aguachile y diversas especialidades que complementan la experiencia turística.

Con su combinación de paisajes montañosos, ríos, biodiversidad, gastronomía y actividades recreativas, Gómez Farías se presenta este verano como una excelente opción para quienes desean escapar de la rutina y disfrutar de unos días de descanso en uno de los entornos naturales más emblemáticos del noreste de México.

Cuarto Poder de Tamaulipas/