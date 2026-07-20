RESPONDE PATTY CHÍO A LA ANÁHUAC 2 CON ARREGLO DE CALLES

*Alcaldesa activa los trabajos de revestimiento en la calle Josefa Ortiz de Domínguez con el fin terminar con estancamiento de agua que afectaba a familias.

Con el firme compromiso de seguir con la transformación y resolver problemáticas históricas, la alcaldesa Patty Chío encabezó esta mañana la supervisión de los trabajos de nivelación y rehabilitación en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la colonia Anáhuac 2.

Esta acción responde a una de las demandas más sentidas de la comunidad, la cual había padecido por años el abandono de sus vialidades.

La presidenta municipal Patty Chío pidió paciencia a la ciudadanía y enfatizó que se priorizará la calidad del proyecto sobre la prisa. “Este plan de obra va a durar de acuerdo a las condiciones climatológicas, ya que es importante dar sus tiempos para que quede bien hecha esta obra”, puntualizó la alcaldesa, asegurando que los recursos se están aplicando de forma transparente y con visión a largo plazo.

Al respecto, el director de Obras Públicas, Pedro Alberto González Ángeles, detalló la magnitud técnica del proyecto y la urgencia de intervenir la zona. “Era una urgencia porque se hacían las lagunas y duraban semanas; esta es una obra que se seguirá desde esta calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta la calle Quintero, nivelando la pendiente para que pueda escurrir el agua de manera eficiente”, explicó el funcionario municipal.

Los colonos del sector no ocultaron su entusiasmo al ver el despliegue de la maquinaria pesada y agradecieron el cumplimiento de la palabra empeñada por la administración. “Nos explicaron lo que se va a hacer y ya están los trabajos realizándose, eso es lo que nos emociona; antes era imposible que pasaran por aquí los vehículos, y hoy ya es un hecho”, manifestaron los vecinos beneficiados.