IMPULSA PATTY CHÍO TALENTO DEPORTIVO DE NIÑAS VOLIBOLISTAS

* El proyecto de voleibol, liderado por el entrenador Miguel Castro Mendoza, beneficia a jóvenes de entre 12 y 15 años en el municipio.

La alcaldesa Patty Chío encabezó la entrega oficial de equipo deportivo de voleibol al equipo local “Lobas Mante”, un reciente proyecto femenil que pretende fortalecer los entrenamientos y la competencia de este conjunto, para consolidarse como un espacio clave para el desarrollo físico y social de la juventud mantense.

El proyecto deportivo atiende a una categoría femenil que abarca las edades de entre 12 y 15 años, una etapa fundamental para arraigar la disciplina y el trabajo en equipo.

Durante el acto, la presidenta municipal Patty Chío reafirmó su compromiso con el deporte como una herramienta eficaz para promover un estilo de vida saludable.

Por su parte, el entrenador del equipo, Miguel Castro Mendoza, agradeció públicamente el respaldo de la alcaldesa, destacando que este tipo de estímulos motivan a las jugadoras a seguir dando su máximo esfuerzo en la cancha. Castro Mendoza señaló que el nuevo material será de gran utilidad para optimizar la preparación técnica de las deportistas en sus próximos compromisos regionales.