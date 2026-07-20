DAN PATTY CHÍO Y COMAPA SOLUCIÓN A AÑEJO PROBLEMA EN LA RED DE DRENAJE

* La reposición de 60 metros de tubería sanitaria en tiempo récord beneficia directamente a los vecinos de la calle Tamesí en la Anáhuac 2, sin generar costos adicionales para las familias del sector

Con el objetivo de atender de manera efectiva las demandas ciudadanas en materia de servicios públicos, la alcaldesa Patty Chío encabezó esta mañana la supervisión de la obra ejecutada por la COMAPA en la calle Tamesí, casi esquina con el Boulevard Pablo L. Sidar de la colonia Anáhuac 2.

Los trabajos están enfocados en rehabilitar la red de drenaje colapsada en este punto, garantizando mejores condiciones de salubridad.

Al respecto, el gerente de la COMAPA, Ing. Jorge Salomón González, informó los detalles técnicos de la intervención: “Se están reponiendo 60 metros de tubería de PVC de 10 pulgadas en la red sanitaria con el fin de desalojar el agua negra que está atorada aquí a causa de basura y por tierra; afortunadamente, con el trabajo que estamos haciendo ya se está resolviendo”, detalló el funcionario.

La alcaldesa Patty Chío dialogó con los colonos del sector y destacó la eficiencia con la que se atienden estas contingencias bajo su administración. La presidenta municipal informó a los vecinos que esta es una obra para resaltar, ya que los trabajos de sustitución e interconexión comenzaron hoy mismo y este mismo día se resuelve y se entrega el beneficio a la comunidad.

Finalmente, el ingeniero Salomón González resaltó ante los ciudadanos el esfuerzo institucional conjunto para no afectar la economía familiar. El gerente de la comisión explicó que este trabajo tiene un costo importante, pero aclaró que dicha inversión se absorbe por completo entre el gobierno municipal y la COMAPA para que los usuarios se beneficien directamente sin pagar un solo peso por la obra realizada.