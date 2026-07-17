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DESIGNA CABILDO DE OCAMPO A CUTBERTO OMARO VELÁZQUEZ COMO NUEVO CONTRALOR MUNICIPAL

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Durante la sesión de Cabildo, el Ayuntamiento aprobó el nombramiento del Ing. Cutberto Omaro Velázquez Velázquez, con el objetivo de fortalecer la administración municipal y la transparencia en el servicio público.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– En el marco de la sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Ocampo llevó a cabo la designación del Ing. Cutberto Omaro Velázquez Velázquez como nuevo Contralor Municipal, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el funcionamiento de la administración pública.

Con este nombramiento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de consolidar una gestión eficiente, transparente y orientada al cumplimiento de las responsabilidades que demanda la ciudadanía.

Las autoridades municipales expresaron su confianza en que el nuevo Contralor desempeñará esta encomienda con responsabilidad, profesionalismo y apego a la legalidad, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia del ejercicio público.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Ocampo deseó al Ing. Cutberto Omaro Velázquez Velázquez el mayor de los éxitos en el desempeño de esta importante responsabilidad, reiterando que su labor será en beneficio de las y los ocampenses y del desarrollo institucional del municipio.

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