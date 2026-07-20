ANUNCIA LA UAT CONVOCATORIA DE BECAS PARA NUEVO INGRESO

Al reafirmar el compromiso con la inclusión y el desarrollo académico de la juventud del estado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, promueve el acceso de nuevos talentos a la educación superior mediante el lanzamiento de la convocatoria 2026-3 de la Beca de Nuevo Ingreso.

El programa de apoyo está dirigido a los alumnos recién egresados de instituciones de educación media superior que se distingan por su excelente desempeño académico, abriendo las puertas de esta casa de estudios a los nuevos talentos que buscan integrarse a su comunidad universitaria.

Además de apoyar a la economía familiar, estas becas se consolidan como un instrumento clave para combatir la deserción escolar y garantizar la equidad social, reafirmándose el compromiso del rector para que ningún estudiante de excelencia quede fuera de las aulas por limitaciones financieras, consolidando así un proyecto educativo inclusivo que fomenta el esfuerzo académico.

El beneficio de este programa consiste en la exención total del pago de inscripción correspondiente al primer periodo escolar, ofreciendo, además, la posibilidad de mantener este estímulo económico durante los periodos posteriores y hasta la conclusión de la carrera.

Para acceder a esta beca, la UAT establece como requisito contar con un promedio general mínimo de 9.5 y entregar su certificado de bachillerato, historial académico o constancia de estudios que avale el promedio solicitado, junto con la correspondiente solicitud de beca, directamente al área de Becas de su facultad o unidad académica.

El periodo para realizar este trámite comprenderá del 4 al 14 de agosto de 2026, mientras que la aplicación formal del beneficio se verá reflejada a partir del 18 de agosto de 2026.

La información está disponible en el apartado de Convocatorias y Becas del portal oficial www.uat.edu.mx y en el sitio en Facebook https://www.facebook.com/direcciondgseuat de la Dirección General de Servicios Escolares de la UAT, así como a través del correo electrónico becas_escolares@uat.edu.mx de esta dependencia universitaria.