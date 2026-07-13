SUPERVISA PATTY CHÍO LABORES DE LIMPIEZA EN ENTRADA AL HUASTEQUILLO

* Junto al subdirector de Servicios Públicos, Humberto Meléndez, coordinó las acciones que forman parte del plan de mejoramiento urbano, impulsado por el municipio para garantizar vialidades más seguras.

Para garantizar espacios de uso común, vialidades y banquetas limpias y seguras para las familias, la Presidenta Municipal Patty Chío supervisó las acciones de limpieza y chapoleo en la calle Prolongación Zapata, mas conocido como el inicio del camino al Huastequillo y colonias como Paraíso.

La alcaldesa Patty Chío, mantiene un seguimiento diario al trabajo del área de servicios públicos, así como a las solicitudess de los ciudadanos para asegurar que los accesos principales de la ciudad se encuentren libres de maleza y en condiciones dignas para el libre tránsito.

En esta jornada se destacó el apoyo operativo del subdirector de Servicios Públicos, el ingeniero Humberto Meléndez Villanueva, quien en conjunto con la alcaldesa, supervisó directamente las cuadrillas de trabajadores que ejecutaron el desbroce, la recolección de desechos y el desmonte en los márgenes de este boulevard.

La primera autoridad envió un mensaje a la ciudadanía para motivarlos a mantener la limpieza: “Nosotros como gobierno y servicios públicos hacemos estos trabajos de limpieza, pero como ciudadanos tenemos una responsabilidad bien grande, hacer un esfuerzo por conservar nuestros espacios limpios. Como ciudadanos nos toca ser responsables y conscientes, nos toca a todos porque todos queremos y merecemos una ciudad más limpia”, acotó.

A través de estas labores de mantenimiento permanente, la administración municipal reafirma su política de atención directa en los sectores que requieren intervención prioritaria, transformando el entorno urbano en beneficio directo de las familias mantenses que diariamente utilizan esta ruta.