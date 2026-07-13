RESPONDE PATTY CHÍO CON APOYOS FUNCIONALES A FAMILIAS

* En la Colonia Linares la niña Ana Sofía recibe rápida respuesta a la necesidad de un andador; familia agradece la respuesta de la Alcaldesa para mejorar la movilidad de la menor

​Con el firme compromiso de encabezar un gobierno cercano a la gente y que prioriza el bienestar de las familias que más lo necesitan, la presidenta municipal, Patty Chío, hizo la entrega de un aparato funcional que transformará la calidad de vida de Ana Sofía, al apoyarla en su movilidad.

La alcaldesa acudió personalmente a responder de manera puntual a la solicitud realizada por la señora Fabiola García, madre de la pequeña beneficiada, demostrando que las peticiones ciudadanas en materia de salud e inclusión social son una prioridad en su agenda de trabajo.

Durante el encuentro, Patty Chío destacó que su administración trabaja de manera incansable para construir un Mante más justo e inclusivo, donde las personas con algún tipo de discapacidad tengan herramientas que les permitan desarrollar una vida digna.

“Para esta administración, esto es lo que significa ser presidenta municipal, atender las peticiones como la que hizo la señora Fabiola para beneficiar como hacemos hoy con Ana Sofía, porque esa es la finalidad, trabajar para toda la gente de El Mante”, reafirmó la alcaldesa.

Por su parte, la señora Fabiola García se mostró profundamente conmovida y agradecida por la rápida respuesta de las autoridades municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Patty Chío reafirma su política de puertas abiertas y de apoyo directo, consolidando un trabajo diario enfocado en el lado humano y la verdadera inclusión.