PROYECTAN INSTALACIÓN DEL BACHILLERATO NACIONAL “MARGARITA MAZA” EN ALTAMIRA

El alcalde Armando Martínez Manríquez, suma esfuerzos con la SET para fortalecer la educación media superior

Altamira, Tamps.; 15 de Julio del 2026.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes de Altamira, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión de trabajo con la Mtra. Silvia Isabel Martínez Guerra, Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron la instalación del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en el municipio, un proyecto que permitirá fortalecer la oferta de educación media superior y brindar a más estudiantes la posibilidad de continuar su preparación académica.

El presidente municipal destacó que esta iniciativa representa un paso importante para garantizar el acceso a una educación de calidad y generar mayores oportunidades de desarrollo para la juventud altamirense.

“Analizamos el tema de la instalación del Bachillerato Nacional Margarita Maza, para que los jóvenes terminen sus estudios de nivel preparatoria en Altamira”, expresó el alcalde.

Es así como, el Gobierno Municipal de Altamira reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos educativos que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones y al fortalecimiento del futuro del municipio.