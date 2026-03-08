REALIZA DIF ALTAMIRA LA FERIA DE LA MUJER 2026 “MUJER, FUERZA QUE TRANSFORMA”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sistema DIF Altamira, encabezado por la C.P. Rossy Luque de Martínez, llevó a cabo con gran éxito la Feria de la Mujer 2026 “Mujer, Fuerza que Transforma”, un evento dedicado a reconocer, apoyar y consentir a las mujeres altamirenses.

La actividad se desarrolló en la Plaza Constitución, donde se instalaron diversos módulos para acercar a las asistentes servicios de salud, orientación, prevención y acompañamiento, con el objetivo de fortalecer el bienestar y desarrollo integral de las mujeres.

Durante la jornada participaron instituciones, organismos y aliados estratégicos que ofrecieron información y atención directa a través de stands informativos, brindando herramientas y asesoría en diferentes áreas.

Uno de los servicios más destacados fue la presencia del Camión de la Esperanza, unidad móvil que ofreció estudios gratuitos de mastografías y Papanicolaou, contribuyendo a la prevención y detección oportuna de enfermedades.

Desde el DIF Altamira se expresó un agradecimiento especial a todas las instituciones participantes, colaboradores y, principalmente, a las mujeres que formaron parte de esta feria.

Es así, como el Sistema DIF municipal reitera su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan a las mujeres.