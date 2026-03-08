REGRESA EL FÚTBOL PROFESIONAL A ALTAMIRA

*Con el equipo de Tercera División “Orgullo Surtam”

El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez anunció el regreso del fútbol profesional a Altamira con la presentación oficial del equipo de Tercera División “Orgullo Surtam”, escuadra que a partir de ahora disputará sus partidos como local en el Estadio Altamira.

El anuncio se realizó en el considerado “estadio de todos”, donde autoridades municipales, directivos y aficionados se dieron cita para conocer al representativo que buscará impulsar el talento deportivo de la región.

Durante el evento, el edil deseó éxito a la directiva y al plantel que integrará este nuevo proyecto deportivo.

“Les deseamos el mayor de los éxitos a su presidente Rubén Martín García Castelán, a su directiva y al cuerpo técnico encabezado por Francisco “Panchillo” Fernández, y por supuesto a los jugadores”, expresó.

El alcalde destacó que este equipo representa una oportunidad para impulsar a jóvenes futbolistas del sur de Tamaulipas y consolidar a Altamira como una ciudad promotora del deporte.

“Estamos seguros de que este proyecto será un gran semillero de futbolistas que pronto brillarán en el balompié nacional, porque Altamira es tierra de campeones y orgullo del sur de Tamaulipas”, concluyó Armando Martínez Manríquez.