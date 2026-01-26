PRESENTARÁ ARMANDO MARTÍNEZ SU QUINTO INFORME TRIMESTRAL EN LA MAÑANERA 225

*Alcalde exhorta a la ciudadanía a acudir este miércoles 28 de enero a la Plaza Constitución, en punto de las 8:00 de la mañana

En un ejercicio de apertura, transparencia y rendición de cuentas, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, presentará su Quinto Informe Trimestral en el marco de la Conferencia Mañanera número 225, la cual se llevará a cabo este miércoles 28 de enero, desde la Plaza Constitución, a las 8:00 a.m.

Durante este informe, el Presidente Municipal dará a conocer los avances, acciones y resultados alcanzados por la administración municipal, así como los proyectos en marcha que continúan marcando el rumbo del desarrollo de Altamira.

El alcalde extendió una invitación abierta a la ciudadanía para que asista y sea testigo directo de este ejercicio de comunicación pública, destacando la importancia de mantener un gobierno cercano y accesible para todas y todos.

“Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, este miércoles 28 de enero presentaré el Quinto Informe Trimestral, dentro de la Mañanera 225, desde la Plaza Constitución, en punto de las 8:00 a.m. Los espero para seguir informados con claridad, cercanía y responsabilidad sobre el rumbo que lleva Altamira”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira fortalece la participación ciudadana y consolida una gestión basada en la confianza, la información clara y el trabajo conjunto con la sociedad.