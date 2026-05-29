HISTÓRICA CABALGATA EN EL NARANJO, S. L. P.  CONSOLIDA EL FIN DE LA ZAFRA DEL INGENIO SAN MIGUEL BSM COMO EL NUEVO MOTOR ECONÓMICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

El Comité de Producción y Calidad Cañera instaura esta festividad ecuestre para celebrar el cierre del ciclo azucarero 25/26, uniendo a la comunidad y proyectando un evento anual que dinamizará el comercio local y la identidad huasteca.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL NARANJO, S.L.P. — En un hecho sin precedentes que promete convertirse en el principal catalizador económico y cultural de la región, el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio San Miguel del Naranjo, perteneciente al grupo Beta San Miguel (BSM), realizó con éxito su “Primer Cabalgata de Fin Zafra 25/26”. Este evento no solo marca un hito histórico por ser la primera vez que el sector azucarero organiza un festejo de esta magnitud, sino que se proyecta como una inversión a futuro para el desarrollo integral de todo el municipio.

La iniciativa, impulsada en estricta coordinación entre el Ingenio y las organizaciones cañeras locales (ULPCA A.C., Asociación de cañeros CNPR y el grupo Cuatro Valles Huastecos), nace con el firme propósito de preservar y promover la rica cultura ecuestre de la Huasteca Potosina. Asimismo, busca rendir un merecido homenaje al esfuerzo de los productores y obreros tras meses de intenso trabajo en el campo, sentando las bases institucionales para que esta cabalgata se efectúe de manera oficial al término de cada ciclo azucarero.

Más allá del fervor cultural, la trascendencia de este proyecto radica en el gran impulso económico y cohesión local que genera para todo el municipio la actividad agroindustrial. Al institucionalizarse como un evento anual, se garantiza un detonador de alegría y convivencia fijo para los habitantes de El Naranjo cada fin de zafra.

“Esta iniciativa no es solo un festejo, es la creación de un patrimonio cultural potenciando el entorno económico de esta agroindustria que unirá a nuestro pueblo año con año”, coincidieron representantes del sector.

Fiesta del pueblo: Música, tradición y liderazgo

El contingente partió puntualmente desde el campo de béisbol de la Col. Agrícola El Meco, transformando las calles en una auténtica fiesta popular. Centenas de cabalgantes de diferentes comunidades rurales se sumaron al recorrido, mientras los vecinos salían a las aceras para disfrutar el paso de los corceles al ritmo de música norteña en vivo.

La columna ecuestre estuvo encabezada por las máximas autoridades del sector como fueron funcionarios del Ingenio Beta San Miguel. Que dirige Raúl Fernando Juárez Martínez, José Rubén León Montalvo, líder de la Asociación de cañeros CNPR, Eliseo Rodríguez de León, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA-CNC) y representantes del grupo Cuatro Valles Huastecos, que preside el C.P. Venustiano Márquez.

La histórica jornada concluyó frente a las instalaciones de la Fundación B.S.M., sellando el compromiso de todas las organizaciones y la empresa por mantener viva esta tradición que hoy arranca con éxito y que promete consolidarse como la máxima celebración del motor productivo de El Naranjo.