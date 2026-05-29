PRESENTA PATTY CHÍO EL BARBACHAFEST 2026

* El evento que es un homenaje al platillo típico de este Municipio, celebrará el sabor y la identidad mantense el próximo 27 de junio en El Mante; podrán participar barbacoyeros profesionales y amateur; el cierre del Festival estará amenizado por el grupo Poder del Norte de Arturo Buenrostro.

El Mante vivirá el BarbachaFest 2026, una celebración que nace como un homenaje al platillo típico de la ciudad y celebra la tradición, identidad y el sabor que distingue a los mantenses, anunció la Alcaldesa Patty Chío.

El Gobierno Municipal de El Mante, a través de la Dirección de Turismo y el Grupo Zafra, lanzó la convocatoria oficial para participar en el primer Concurso y Festival Gastronómico de Barbacoa “BarbachaFest 2026”.

El evento busca reconocer y promover una de las tradiciones culinarias más representativas de El Mante.

La gran fiesta gastronómica que reunirá a taqueros, barbacoyeros y expositores amateur, se realizará el próximo 27 de junio a partir de las 4 de la tarde y reunirá a familias mantenses y visitantes en torno a la barbacoa, considerada uno de los platillos más emblemáticos del sur de Tamaulipas.

La presidenta municipal Patty Chío destacó que este festival representa mucho más que un concurso gastronómico, al convertirse en un espacio para fortalecer la identidad y el orgullo regional.

“BarbachaFest es un homenaje a nuestras raíces, a nuestras familias y a esa tradición que por generaciones ha dado identidad a El Mante. La barbacoa mantense es parte de nuestra historia y queremos que toda la región la siga reconociendo como una de las mejores de Tamaulipas”, expresó.

Señaló que este tipo de actividades impulsan la economía local y fortalecen el turismo regional.

“Estamos impulsando eventos que generen movimiento económico para nuestras familias, para los emprendedores, cocineros y comercios locales. Queremos que BarbachaFest se convierta en un referente turístico y gastronómico que atraiga visitantes y proyecte lo mejor de nuestra región”, añadió la alcaldesa.

La convocatoria está abierta para equipos conformados por un mínimo de tres y un máximo de diez integrantes, quienes podrán presentar propuestas de barbacoa tradicional, regional o de fusión.

Los platillos serán evaluados por especialistas gastronómicos, cocineros tradicionales y representantes del sector turístico, considerando aspectos como sabor, tortilla, salsa y limpieza e higiene.

El concurso otorgará premios económicos de:

20 mil pesos al primer lugar

15 mil pesos al segundo lugar

10 mil pesos al tercer lugar

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 19 de junio mediante el correo turismo@mante.gob.mx o directamente en la oficina de Turismo de El Mante.

Con BarbachaFest 2026, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar las tradiciones, promover el sentido de pertenencia y fortalecer el desarrollo económico y turístico de El Mante y la región.

Acompañaron En a la Presidenta en la rueda de prensa : María del Rocío Pérez Galicia directora de turismo ; la regidora Juana Doria y los organizadores: César kabyr Luna Jaime, Marcos Lionel Luna Hernández y Abraham Eduardo Benavides González.