CON FE Y RESULTADOS HISTÓRICOS, INGENIO BETA SAN MIGUEL CELEBRA FIN DE LA ZAFRA 2025-2026

Tras superar la amenaza de parálisis por sequía, directivos, cañeros y azucareros se unen en misa de Acción de Gracias; auguran producción superior al millón 165 mil toneladas para el próximo ciclo.

POR ALFREDO GARCÍA BECERRA

EL NARANJO, S.L.P.— Con el corazón lleno de gratitud por los frutos de la tierra y el esfuerzo colectivo, la Fundación Beta San Miguel del Ingenio San Miguel cristalizó la invitación a unirse en oración en la Misa de Fin de Zafra. En esta celebración, la comunidad agroindustrial agradeció a Dios las bendiciones de una temporada que reflejó el compromiso, el trabajo en equipo y la resiliencia frente a la adversidad.

El evento litúrgico reunió a la comunidad de esta agroindustria, encabezada por directivos del Ingenio, organizaciones cañeras y el sindicato azucarero, quienes participaron en la homilía para refrendar la fe y la voluntad que permitieron alcanzar las metas y propósitos productivos de este ciclo. El mensaje eclesiástico exaltó la llegada oportuna de las lluvias —de más de 100 mm al cierre de mayo—, las cuales blindan el arranque de la próxima zafra.

Voces de unidad y acuerdos

Al finalizar la misa, los líderes de los diferentes sectores emitieron mensajes donde reiteraron lo afortunados y bendecidos que fueron al superar los desafíos climáticos.

El dirigente de la Asociación de Cañeros CNPR, José Rubén León Montalvo, destacó la paciencia y la voluntad política que se tuvo para alcanzar acuerdos clave. Asimismo, agradeció al personal de su organización y a todos los que colaboraron para concluir con éxito esta molienda.

Por parte de la ULPCA-CNC, Eliseo Rodríguez de León enfatizó que, por encima de cualquier diferencia, prevaleció el objetivo común de sumar voluntades. Como muestra de este trabajo conjunto, destacó las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las cuales ya han cristalizado en la habilitación de varios pozos para el riego del cultivo cañero.

De la incertidumbre al éxito productivo

El panorama actual contrasta drásticamente con la incertidumbre del año pasado. Gerardo Abdiel García Porto, dirigente de los trabajadores de la Sección 97 del STIASRM, recordó los difíciles momentos que se vivieron al término del ciclo 2024-2025.

“Dialogamos en México con el director corporativo, Lic. Fernando López, en un escenario donde se ventilaba la posibilidad de no zafrar debido a la sequía cíclica y la baja producción alcanzada. Sin embargo, la empresa le apostó a seguir adelante; una apuesta de esperanza y fe que hoy ya da resultados positivos”, rememoró García Porto.

Proyectan un futuro azucarero histórico

La mirada de la agroindustria ya está puesta en el futuro inmediato. El Ing. Raúl Fernando Juárez Martínez, gerente general del Ingenio, fue enfático al señalar que “antes de terminar de trabajar, ya hay que seguir trabajando”, confirmando que ya se están iniciando las labores para el ciclo 2026-2027.

Juárez Martínez auguró un panorama sumamente optimista gracias a las precipitaciones recientes, proyectando que la próxima zafra superará la cifra de 1 millón 165 mil toneladas logradas en este periodo recién concluido.

“Estoy seguro de que todos deseamos que sea más producción de caña y de azúcar para bien de nuestras familias, de nuestro estado y de México. Muchas gracias por ser parte de este equipo, por su esfuerzo y dedicación en esta zafra recién concluida; a todos los sectores, muchas gracias”, concluyó el gerente general.