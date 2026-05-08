RECONOCE LA ULPCA AL “SER MÁS HERMOSO DE LA TIERRA” ENTREGA APOYOS A PRODUCTORES POR EL DÍA DE LAS MADRES

Su dirigente Sonia Mayorga López instruyó la entrega de cajas de pollo a los productores agremiados, abastecedores del Ingenio Mante, para consentir a las mamás en su día.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMPS. – Cumpliendo firmemente con su política social de cercanía y sentido humano, la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) abastecedores del Ingenio Mante llevó a cabo la entrega de apoyos especiales con motivo del Día de las Madres, un gesto que busca reconocer y rendir homenaje al ser más hermoso y preciado de la tierra.

Bajo la dirección de la líder de la organización, Sonia Mayorga López, este día se puso en marcha el operativo de distribución de cajas de pollo, un beneficio directo pensado para respaldar la economía familiar y asegurar que la celebración de las mamás cañeras no pase desapercibida.

Atendiendo de manera puntual las instrucciones de la dirigente Mayorga López, el personal administrativo y de campo de la ULPCA se desplegó para realizar la entrega mano a mano. Cada uno de los socios productores pertenecientes a esta organización agrícola recibió este incentivo con entusiasmo y agradecimiento.

Con estas acciones, la dirigencia de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar reafirma su compromiso de ir más allá del ámbito laboral y productivo, fortaleciendo el tejido social de las familias cañeras y manteniendo vivas las tradiciones que unen a la gran familia de este importante sector productivo de El Mante.