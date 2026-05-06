SE UNE DIF EL MANTE A SIMULACRO NACIONAL

* Servidores públicos protegen a la población presente en trámites y servicios, que se vieron involucrados en el evento.

Comprometidos con la prevención y la seguridad de las familias, el Sistema DIF El Mante se unió a las instituciones que participaron en el Primer Simulacro Nacional 2026.

Atendiendo la alerta sísmica que sonó en los dispositivos móviles, se evacuó el edificio en un tiempo de 2 minutos.

Personal de las diferentes áreas, así como niños y niñas del preescolar CAIC y ciudadanos que estaban siendo atendidos en el trámite de servicios de los programas asistenciales, atendieron la alerta sísmica y con el debido orden de no correr, no empujar y mantener la calma, evacuaron el lugar bajo recomendaciones de Protección Civil.

Esta acción permite reforzar la educación en materia de prevención y protección civil que desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante se inculca en los alumnos del CAIC y se refuerzan en el personal a cargo de los programas institucionales donde el Gobierno Municipal que Preside Patty Chío procura siempre el bienestar para todos.

En el Primer Simulacro, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, destacó la participación de servidores públicos para proteger a la población presente en trámites y servicios que se vieron involucrados en el evento.

“Recordemos que la prevención nos fortalece como comunidad y es tarea de todos” dijo.