FRANK DE LEÓN FORTALECE LA UNIDAD FAMILIAR EN GÓMEZ FARÍAS CON FESTEJOS EN COMUNIDADES

El alcalde visitó El Riachuelo, Alfredo V. Bonfil y Guadalupe Victoria para celebrar el Día de la Madre y del Padre, reconociendo su papel fundamental en el crecimiento del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un ambiente de convivencia y cercanía, el alcalde Frank de León encabezó las celebraciones conjuntas con motivo del Día de la Madre y el Día del Padre, recorriendo diversos sectores del municipio para reconocer la labor de las jefas y jefes de familia.

Durante los eventos realizados en las comunidades de El Riachuelo, Alfredo V. Bonfil y Guadalupe Victoria, el mandatario municipal expresó su profundo agradecimiento a los asistentes, destacando que el apoyo de los padres de familia ha sido la columna vertebral para consolidar los proyectos locales.

“Gracias por estar y por ayudar a formar parte del equipo más grande de Gómez Farías”, señaló el edil ante las familias reunidas.

Frank de León subrayó que estas festividades no solo son un gesto de cortesía, sino un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes sostienen el tejido social de la región. Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una administración presente en cada rincón del municipio.

Al cierre de su mensaje, el alcalde aseguró que las actividades de integración y los apoyos continuarán extendiéndose a lo largo de la geografía municipal: “Seguiremos consintiéndolos por todo nuestro municipio, cada vez somos más”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca estrechar los lazos con la ciudadanía y fomentar la identidad comunitaria en las zonas rurales y centros poblacionales de Gómez Farías.