REFUERZA TEC MANTE FORMACIÓN INTEGRAL MEDIANTE CICLO DE CONFERENCIAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de fortalecer la formación integral de sus estudiantes, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM), a través de la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, organizó el ciclo de conferencias “Conciencia, Bienestar y Formación Integral”, informó su director, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval.

Señaló que esta iniciativa busca fortalecer en la comunidad estudiantil no solo las competencias profesionales, sino también el desarrollo personal y social de las y los jóvenes universitarios.

Entre las conferencias que se presentaron estuvieron “Eso que no es normal… no lo es: micromachismo y violencia en casa”, impartida por personal del Instituto de la Mujer de Tamaulipas, especialistas en temas psicológicos y legales, quienes abordaron temas relevantes para la identificación de conductas normalizadas que impactan negativamente en el entorno familiar y social.

Refirió que las y los estudiantes participaron activamente en un espacio de reflexión, reconociendo la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y el bienestar, elementos fundamentales para su desarrollo como futuros profesionistas.

Destacó la importancia del trabajo colaborativo con instancias especializadas, señalando que “la vinculación con el Instituto de la Mujer del Estado de Tamaulipas permite acercar a nuestra comunidad estudiantil temas fundamentales para su formación integral, fomentando una cultura de respeto, igualdad y prevención de la violencia”, precisó.

Moctezuma Sandoval destacó que, con estas acciones, la institución refrenda su compromiso con la educación integral, fomentando espacios que contribuyan a la formación de profesionistas con visión humana y responsabilidad social, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Cuarto Poder de Tamaulipas/