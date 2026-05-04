ARRASA ARMANDO MARTÍNEZ EN APROBACIÓN: ALTAMIRA ES EL MUNICIPIO NÚMERO UNO DE TAMAULIPAS

La administración municipal entra al ranking de las 10 mejores de México, destacando por su alta confianza ciudadana y bajos índices de inseguridad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

ALTAMIRA, TAM. – Los resultados de la medición más reciente realizada por la firma Massive Caller confirman la tendencia ascendente en la gestión del Dr. Armando Martínez Manríquez al frente del Gobierno Municipal de Altamira. Con corte al 3 de mayo de 2026, la urbe industrial se reafirma como el municipio mejor evaluado en todo el estado de Tamaulipas.

A nivel estatal, las cifras otorgan al Dr. Martínez Manríquez el primer lugar en aprobación con un contundente 72.3%. Este respaldo social no es aislado; el estudio destaca que Altamira mantiene además una de las percepciones de inseguridad más bajas de la entidad, consolidándose simultáneamente en los primeros puestos en el rubro de confianza ciudadana.

La relevancia de estos indicadores ha trascendido las fronteras estatales. En el panorama nacional, el alcalde altamirense ha logrado posicionarse dentro del exclusivo “Top 10” de los presidentes municipales con mayor aprobación en todo México. Este ranking sitúa a la administración de Altamira como un referente de gobernanza y eficacia administrativa entre los cientos de ayuntamientos del país.

Con estos resultados, el Gobierno de Altamira se consolida como uno de los proyectos municipales mejor evaluados de la República, reflejando una gestión que logra equilibrar la confianza del electorado con resultados tangibles en materia de seguridad y bienestar social.