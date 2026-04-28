REFUERZA PATTY CHÍO LA SEGURIDAD VIAL

* Con reposición de boyas y señalamientos fijos en cruces de mayor índice de accidentes, Tránsito Municipal trabaja en la prevención de percances.

​Con acciones que buscan reducir el índice de accidentes y contribuir a la seguridad vial, la presidenta municipal, Patty Chío, puso en marcha la reposición de boyas y señalamientos fijos en cruces donde se ha registrado una alta incidencia de percances.

​Estas labores dieron inicio en el cruce de las calles Canales y Manuel González, ubicada en la zona centro, con el propósito de ordenar la circulación vehicular y brindar mayor protección tanto a peatones como a automovilistas.

​La presidenta municipal Patty Chío, acompañada por el director de Tránsito, Jorge Tinajero, supervisó los trabajos de instalación, constatando el correcto desarrollo de estas acciones orientadas a la prevención de accidentes.

​Durante el recorrido, la alcaldesa destacó:

​“Estamos atendiendo de manera puntual los puntos donde se presentan más accidentes, porque nuestra prioridad es proteger la vida de las y los ciudadanos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad vial”.

​Hizo un llamado a la población al señalar: “Invitamos a la ciudadanía a ser consciente, a respetar los señalamientos viales y a conducir con responsabilidad; la prevención es tarea de todas y todos”.

​Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en la construcción de una ciudad más segura y ordenada