GRACIAS A GESTIONES ANTE PEMEX, EL ALCALDE MELCHOR BUDARTH DOTA DE AMBULANCIA NUEVA A OCAMPO

La unidad, gestionada ante PEMEX, permitirá optimizar los tiempos de respuesta y brindar una atención médica de emergencia más eficiente a la ciudadanía.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un paso significativo para el fortalecimiento de la infraestructura de salud y seguridad en el municipio, el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó la entrega oficial de una ambulancia completamente nueva destinada al departamento de Protección Civil.

El edil estuvo acompañado por su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, durante el acto protocolario donde se puso en marcha la unidad. Este vehículo es el resultado de las gestiones realizadas por la administración municipal ante Petróleos Mexicanos (PEMEX), logrando equipar a la corporación con tecnología de punta para el traslado y atención de pacientes.

Durante la entrega, Budarth Báez destacó que esta adquisición no es solo un activo material, sino una herramienta vital que fortalecerá la atención de emergencias y mejorará sustancialmente la capacidad de respuesta operativa en el municipio.

“Esta unidad es para cuidar a nuestra gente. Seguimos trabajando arduamente para consolidar un Ocampo más seguro y con mejores servicios para todas las familias”, afirmó el munícipe.

Personal de Protección Civil Ocampo recibió las llaves de la unidad y será el encargado de su operación inmediata. Con esta incorporación, se espera reducir los tiempos de traslado hacia centros hospitalarios y garantizar que las emergencias médicas cuenten con el soporte necesario desde el primer contacto.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir gestionando recursos ante instancias federales y paraestatales para elevar la calidad de vida de los habitantes de “El Vergel de Tamaulipas”.