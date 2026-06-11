SE TRANSFORMA ALTAMIRA CON VIALIDADES MODERNAS Y FUNCIONALES

*Inaugura alcalde Armando Martínez pavimentación de la calle Madrid en la colonia Nuevo Tampico; en una semana se han destinado más de 27 millones de pesos en obras de pavimentación

ALTAMIRA, TAMAULIPAS, 11 de junio 2026.- Como parte de la transformación urbana que impulsa el Gobierno Municipal de Altamira, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Madrid, en la colonia Nuevo Tampico, obra que beneficia directamente a cientos de familias y mejora significativamente la movilidad en este importante sector de la ciudad.

La obra contempla la pavimentación de seis cuadras de esta vialidad, brindando mayor seguridad, conectividad y mejores condiciones de tránsito para peatones y automovilistas.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que su administración continúa avanzando con acciones que elevan la calidad de vida de los altamirenses mediante infraestructura moderna, funcional y duradera.

“Seguimos cumpliendo compromisos y transformando nuestras colonias con obras que generan bienestar para las familias. Cada calle pavimentada representa mejores oportunidades de desarrollo, mayor seguridad y una mejor imagen urbana para Altamira”, expresó.

Con esta inauguración, suman ya 15 cuadras pavimentadas entregadas en los últimos días tan solo en el sector Miramar, resultado de una inversión superior a los 27 millones 755 mil pesos destinada a obras de pavimentación.

El jefe de la comuna reiteró que su gobierno mantiene un ritmo constante de trabajo para abatir rezagos históricos en infraestructura vial, llevando beneficios directos a los diferentes sectores del municipio.

Vecinos de la colonia Nuevo Tampico agradecieron la realización de esta obra, que por años había sido una de las principales demandas de la comunidad y que hoy se convierte en una realidad gracias al compromiso de la administración municipal.

Con acciones como esta, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad moderna, ordenada y con mejores vialidades para todos.