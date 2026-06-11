PROMUEVE GOBIERNO DEL ESTADO DESARROLLO DE LA OSTRICULTURA EN SOTO LA MARINA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Soto la Marina, Tamaulipas. – Personal técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura realizó una jornada de trabajo en una unidad de producción ubicada en el Poblado la Pesca, municipio de Soto la Marina, donde se desarrolla la etapa de preengorda de semilla y ostrilla que será destinada a las granjas productoras impulsadas por el Gobierno del Estado, lo anterior como parte de las acciones para fortalecer el cultivo de ostión en Tamaulipas.

Durante la visita y en coordinación con extensionistas encargados de brindar capacitación y seguimiento técnico a los productores, se llevaron a cabo labores de desdoble y biometrías con el propósito de evaluar el crecimiento y desarrollo de los organismos, además de generar información que permita optimizar los procesos productivos y fortalecer la eficiencia de las unidades acuícolas.

Estos trabajos forman parte de la estrategia de acompañamiento técnico que promueve la

Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela

Flores, para promover prácticas sustentables que contribuyan al incremento de la productividad y la competitividad del sector acuícola en la entidad.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza dijo que el seguimiento permanente a los proyectos productivos permite mejorar las condiciones de cultivo, incrementar las tasas de supervivencia y favorecer el desarrollo de una acuacultura social con mayores oportunidades de crecimiento para las comunidades costeras.

De esta manera, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo de la pesca y la acuacultura, mediante proyectos que generan empleo, fortalecen la economía local y contribuyen al bienestar de las familias que dependen de esta actividad.

Cuarto Poder de Tamaulipas/