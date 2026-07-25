CUMPLE AMÉRICO CON APOYOS A AGRICULTORES DE EL MANTE: PATTY CHÍO

* Un total de 442 productores de la zona temporalera reciben semillas de calidad, insumos y material vegetativo para impactar más de 3,600 hectáreas agrícolas de la región, gracias a las gestiones de la Alcaldesa y la respuesta del Gobernador del Estado

En un esfuerzo conjunto que reafirma el compromiso con el desarrollo agrícola de la región, el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, en coordinación con el Gobierno del Estado que lidera el Dr. Américo Villarreal Anaya, llevó a cabo la entrega formal del Programa de Apoyos con Insumos y Material Vegetativo para la Producción Primaria Agrícola en el Ejido El Triunfo Dos.

Durante el evento, se destacó el trabajo realizado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, representada por el Ing. Eliseo Camacho Nieto, quien en el transcurso de su mensaje destacó que El Mante es uno de los municipios más beneficiados con este programa, cuya alianza con la administración municipal ha permitido canalizar recursos directos hacia la zona temporalera. Esta sinergia entre los dos niveles de gobierno, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, demuestra que la suma de voluntades se traduce en resultados tangibles y beneficios inmediatos para las familias campesinas del municipio.

El programa impactará de manera directa a 442 productores agrícolas y abarcará una superficie superior a las 3,600 hectáreas de cultivo en Mante. La distribución de semilla de alta calidad dentro del programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico del Componente 1, está destinada a fortalecer productos fundamentales para la economía local y la soberanía alimentaria, tales como el sorgo, maíz, cacahuate y frijol, impulsando la productividad y competitividad de los trabajadores de la tierra.

Con estas acciones, la alcaldesa Patty Chío y el Gobernador Américo Villarreal reiteran que el sector agrícola mantense cuenta con un respaldo firme e incondicional. Ambas autoridades ratificaron su compromiso de continuar trabajando hombro con hombro para garantizar el bienestar, transformar la calidad de vida de las familias del campo y consolidar el desarrollo económico de la región.