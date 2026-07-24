PROTAGONIZA CORRECAMINOS ESPECTACULAR EMPATE EN ZACATECAS

-El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas abre con un punto de visita su participación en el Torneo Apertura 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Correcaminos obtuvo su primer punto del torneo, luego de sellar un empate 3 a 3 en su visita a Mineros de Zacatecas en el duelo que inauguró el Apertura 2026 en la jornada 1.

Goles del colombiano Duvan Mina al minuto ’20, de Oliver Pérez al ’68 y Omar Islas al ’70, quedaron en la estadística de esta primera fecha para la escuadra azulnaranja.

Por Mineros marcaron Mauro Pérez al ’49 y con un doblete José Ávila a los minutos ’62 y ’94, escribieron la historia de esta igualada.

Gabriel “Místico” Pereyra planteó un juego en el que buscó la presencia ofensiva y logró presentar un equipo con personalidad y sacrificio, sellos distintivos que apuntan a la aspiración de protagonismo y respeto en el circuito.

El primer tanto de la noche vino tras un tiro de esquina en el que, tras remate de Di Pippa, un rechace del arquero dejó a merced de Mina el esférico, que no perdonó y mandó al fondo de las redes.

En un arribo por sector izquierdo, Mauro Pérez Guadarrama logró capitalizar un centro dentro del área y así consiguió el empate en la compensación de la primera mitad.

En la reanudación Mineros le dio la vuelta al minuto ’62 por conducto de José Ávila tras jugada a balón parado.

Correcaminos no bajó los brazos y tras los ajustes realizados por el timonel argentino,

vino Oliver Pérez para prender con un zapatazo despiadado desde fuera del área para el 2 a 2, al minuto ’68.

El empuje y la garra llevaron al equipo de la UAT a darle la vuelta al marcador por conducto de Omar Islas quien no dio el balón por perdido y tras disparar al arco, en una segunda acción mandó anidar el 3 a 2.

Mineros y Correcaminos se enfrascaron en un toma y daca en el cierre del juego y fueron los locales quienes capitalizaron en tiempo de compensación por conducto de Ávila.

Con el empate trepidante 3 a 3, Correcaminos se presentará en casa con el respaldo de sus Leales, el próximo viernes 31 de julio en punto de las 7 de la noche cuando reciba al monarca vigente, Alteños de Tepatitlán.

Cuarto Poder de Tamaulipas/