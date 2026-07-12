lunes, julio 13, 2026
Inicio Noticias Principales Tamaulipas con cero monto observado en la primera entrega de resultados por...

Tamaulipas con cero monto observado en la primera entrega de resultados por la Auditoría Superior Federación en Cuenta Pública 2025

Por
admin admin
-
0
10

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-  Tamaulipas registró cero monto observado por parte de la Auditoría Superior en la cuenta pública 2025, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG)  de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo.

Informó que en el marco de seguimiento y fiscalización al trabajo institucional en la administración pública del Estado de Tamaulipas, se notificaron resultados positivos y es que la administración estatal no registró montos observados ni cuantificados, recibiendo únicamente una recomendación atendida en tiempo y forma.

Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Primera entrega de los Informes de auditoría a la Cámara de Diputados, derivado de la Fiscalización del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025.

Refirió que en esta primera entrega, se presentaron resultados de la fiscalización nacional a la Distribución de las Participaciones Federales en la cual se verificó que la distribución y transferencias de las participaciones federales, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios y alcaldías, se realizara conforme al marco jurídico y normativo aplicable de manera oportuna, transparente y con base en las fórmulas establecidas.

Pedraza Melo dijo que en lo que corresponde al Gobierno del Estado de Tamaulipas se realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios del estado.

Por último señaló que estas acciones impactan el primer eje del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Américo Villarreal Anaya, consolidando la transparencia y garantizando que los recursos públicos se manejen con honestidad y que las personas servidoras públicas cumplan con las atribuciones que les confiere su encargo, construyendo así una sociedad más justa para todos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

SOBRE NOSOTROS

El Objetivo de Cuarto Poder de Tamaulipas es: Proveer información profesional, veraz y oportuna

Contáctanos: alfredogarciabecerra@cuartopoderdetamaulipas.com.mx

SIGUENOS

Derechos reservados a Cuarto Poder de Tamaulipas

Te recomendamos leer:

UAT GARANTIZA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA CON DOCENTES DE ALTO NIVEL: DÁMASO...

REFRENDA ARMANDO MARTÍNEZ ALIANZA CON SECTOR EMPRESARIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO...

FORTALECE TECNOLÓGICO DEL MANTE SU CONTACTO AL SECTOR PRODUCTIVO CON “EXPO...