REFRENDA ARMANDO MARTÍNEZ ALIANZA CON SECTOR EMPRESARIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO DE ALTAMIRA

*El alcalde sostuvo un encuentro con integrantes de CANACINTRA Tamaulipas para fortalecer el diálogo y consolidar proyectos que impulsen la inversión

ALTAMIRA, TAM., 10 Julio 2026.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de CANACINTRA Tamaulipas, reafirmando su compromiso de mantener una agenda conjunta que favorezca el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó las ventajas competitivas de Altamira y las oportunidades que ofrece para la consolidación de nuevos proyectos productivos, en un entorno de confianza y certeza para la inversión.

“Recibimos en nuestra hermosa Laguna de Champayán a integrantes de CANACINTRA Tamaulipas, con quienes sostuvimos un amplio y productivo diálogo sobre inversiones y proyectos en nuestro municipio”, expresó el jefe edilicio.

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado entre autoridades y empresarios es fundamental para fortalecer la economía local, generar empleos y elevar la competitividad de Altamira, municipio que se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo industrial y logístico del estado.

“Seguimos trabajando de la mano con las y los empresarios, fortaleciendo la confianza, la inversión y las oportunidades que impulsan la transformación de Altamira”, puntualizó.

Es así como, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su disposición de mantener un diálogo permanente con los sectores productivos, promoviendo alianzas que contribuyan al crecimiento económico, la generación de bienestar y el desarrollo sostenible del municipio.