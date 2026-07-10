REINCORPORA DIF EL MANTE A ADULTO MAYOR CON LA FAMILIA

*En coordinación con el Sistema DIF Tampico, Procuraduría de Protección a Adultos Mayores atiende búsqueda de familia y lo reintegran a Don José al hogar, brindado asesoría para recuperar documentos.

Gracias al trabajo coordinado de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor del Sistema DIF El Mante con los Sistemas DIF estatal y nacional, fue posible localizar a los familiares del señor José García Andrade, de 76 años de edad, logrando su reintegración al seno familiar para recibir los cuidados que requiere.

La directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, destacó que la coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la protección de los derechos de las personas adultas mayores permitió atender con éxito este caso, en estrecha colaboración con el Sistema DIF Tampico y DIF Tamaulipas.

“La colaboración entre instituciones de gobierno nos permite trabajar por el bienestar de los adultos mayores. A don José le estaremos brindando todo el respaldo para que recupere sus documentos oficiales y personales, y así pueda tener acceso a los programas de bienestar y a los servicios de salud a los que tiene derecho”, expresó.

Destacó que el Gobierno Municipal de Patty Chío a través del Sistema DIF El Mante tiene un gran compromiso en la protección de los derechos de las personas adultas mayores, fortaleciendo los lazos familiares y brindando atención integral a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, trabajando siempre con sentido humano y en coordinación con las instancias correspondientes.

Agradeció a la ciudadanía por apoyar en los reportes de búsqueda.