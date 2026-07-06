CONTINÚAN TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL RIACHUELO; ALCALDE FRANK DE LEÓN AUGURA GRAN INICIO DE SEMANA

El presidente municipal destacó que la instalación de postes y luminarias sigue firme en beneficio de las familias de Gómez Farías.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Con el firme compromiso de mejorar la infraestructura urbana y la seguridad de los habitantes, el alcalde Frank de León informó sobre el avance en los trabajos de instalación de postes y luminarias en la comunidad de El Riachuelo.

Al dar inicio a las actividades de este lunes, el mandatario municipal aprovechó la oportunidad para desear a toda la ciudadanía un excelente arranque de semana, reiterando que la administración no detiene su marcha en favor del desarrollo de la región.

Respecto a las obras de alumbrado público, De León enfatizó la importancia de dotar de servicios eficientes a las distintas localidades. Al concluir la supervisión de las labores, el edil envió un mensaje de continuidad a la población: “Por ti, ¡seguiremos haciendo historia!”.